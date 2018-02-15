Google предлагает поговорить с книгами

Не просто сделать поисковый запрос и получить результаты, а обратиться за советом к опыту человеческой цивилизации пользователи смогут благодаря новому эксперименту поискового гиганта Google, известного не только мобильной операционной системой Android, но и проектами, развивающими технологии будущего. Как, даже не читая книги, задать им вопрос?

Компания Google анонсировала новые эксперименты своего исследовательского подразделения, которые дают пользователям Интернета возможность попробовать способности программного обеспечения обрабатывать семантику и понимать естественный язык. Для Google, компании, основным продуктом которой является поисковый движок, а его трафик преимущественно текстовый, эти дополнительные возможности искусственного интеллекта являются существенной составляющей бизнеса и соответствуют целям компании, которые состоят в создании программного обеспечения, способного понимать и анализировать то, как люди говорят обычно, не обращаясь специально к компьютерным устройствам. Более подробно новые инструменты компании Google были рассмотрены Ником Стэттом (Nick Statt) на страницах ресурса theverge.com.

Talk to Books — общение с книгами, семантический поиск без ключевых слов

Поисковый гигант назвал свою подборку инструментов, ориентированных на максимальное понимание машиной естественного языка, Semantic Experiences. Первым «слоем» являются word vectors, отражающие способность искусственного интеллекта понимать естественный язык и отмечать для себя «семантически подобные фразы и ближайшие точки, основываясь на эквивалентности, подобии или связанности идей и языка», как отмечают в блоге известный футурист и директор по техническому обеспечению Google Research Ray Kurzweil (Рэй Курцвейл) и менеджер продукта Рейчел Бернштейн (Rachel Bernstein). Компания Google сделала модуль доступным в своей платформе TensorFlow для других исследователей и возможности экспериментировать с ним.

Первым из двух новых доступных экспериментов стал Talk to Books, и он, как и следует из его названия, позволяет «поговорить с книгами», то есть посредством алгоритмов машинного обучения получать релевантные ответы на заданные вопросы из написанных людьми текстов. Пользователь задает свой вопрос, а Talk to Books находит соответствующие предложения в книгах. При этом зависимость от ключевых слов отсутствует. Полученные пользователем ответы из книг на свои вопросы дадут ему в том числе представление и о том, интересно ли ему будет читать эти книги.

Если пользователь, к примеру, спросит у накопленного человечеством опыта, выраженного в книгах: «Почему небо синее?», то он получит в числе ответов и научное объяснение: «Рэлеевское рассеяние света по молекулам в атмосфере возрастает по мере уменьшения длины волны». В отличие от привычного поиска Google, когда пользователю будут предложены ссылки на статьи на веб-сайтах, алгоритм Talk To Books проделает эту работу за пользователя.

Рассматриваемая модель обучалась на миллиардах парах предложений, составляющих подобие реального диалога. Задачей было научить алгоритм представлять себе, как может выглядеть хороший ответ на заданный пользователем вопрос. В ответ на вопрос или фразу пользователя программный инструмент осуществляет поиск по всем предложениям более чем 100 тысяч книг и находит те предложения, которые соответствуют фразе пользователя. Поиск осуществляется на основе семантического значения на уровне предложения. Никакие взаимосвязи между тем, что пользователь ввел, и результатом поиска не предусмотрены.

Разумеется, программному инструменту свойственны определенные ограничения. Он даст ответ на простой вопрос, в качестве ответа на который предполагаются определенные факты. Глубокие философские вопросы не являются сильной стороной алгоритма. Впрочем, речь идет о простом программном инструменте, который поможет Google совершенствовать такие продукты, как Gmail Smart Reply. Talk to Books на сегодняшний день лишь дает первое представление об интерфейсах будущего, которые, возможно, будут достаточно интеллектуальны для того, чтобы дать ответ практически на любой заданный человеком вопрос.

Игра Semantris. Концепция «Тетриса» поможет Google развивать искусственный интеллект

Второй новый эксперимент Google менее интерактивен. Речь идет об игре, названной Semantris, которая тестирует способность пользователя ассоциировать слова. К примеру, если верхним из 10 слов является слово «bed» («кровать»), то пользователь может подумать, что в ответ необходимо ввести слово «sleep» («сон, спать»). Semantris отобразит 10 слов в определенном порядке, показывающих, насколько хорошо программное обеспечение понимает взаимосвязь между словами «кровать» и «сон, спать» в сравнении со взаимосвязью между словом «кровать» и любым другим словом из списка.

Следует также отметить, что для компании Google ее новые эксперименты являются способами сбора пользовательских данных, которые помогут ее технологии получить представление о том, как рассматривают взаимосвязи в языке сами люди.

Что касается Semantris, то игра представляется также занятным способом протестировать собственные способности пользователя и посмотреть, насколько хорошо программное обеспечение находит взаимосвязи между словами. Существует также версия игры в стиле Tetris. Она позволяет пользователю вводить слова в размещенные на экране пустые блоки, основываясь на представлении пользователя о том, какие слова программное обеспечение могло бы расположить в блоках между двумя словами.

Современным пользователям приходится немало слышать об искусственном интеллекте, его возможностях и перспективах. Доступные пользователям для тестирования экспериментальные алгоритмы Google дают каждому возможность составить себе представление о технологиях будущего.

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