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С watchOS 4.3 первые Apple Watch могут включаться не с первого раза

iPhones.ru
1 час назад
С watchOS 4.3 первые Apple Watch могут включаться не с первого раза
Фото: iPhones.ru
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С watchOS 4.3 первые Apple Watch могут включаться не с первого разаКак бы Apple не стремилась сделать работу своих «умных» часов стабильнее, получается у нее это не всегда. После обновления до watchOS 4.3 ряд пользователей Apple Watch первого поколения (тех, что были анонсированы в 2014 году и поступили в продажу в апреле 2015-го) заметили неприятный баг.

Стоит полностью разрядить часы, как после подзарядки их будет весьма проблематично включить вновь.

Баг проявляется после зажатия кнопки Power. На экране появляется логотип Apple, а дальше часы зависают и включение девайса так и не происходит.

Для того же, чтобы включить Apple Watch придется воспользоваться жесткой перезагрузкой. Одновременное удерживание боковых кнопок позволит вывести часы из зависшего состояния, после чего последует процесс повторного включения.

Иногда для вывода часов из ступора приходится выполнять данную операцию по 5 – 10 раз. С проблемой уже столкнулось сразу несколько наших читателей.

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