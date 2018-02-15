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«Я атеист, но за этот проект поставил бы свечку»: как будет выглядеть новая пермская эспланада

59.ru
2 часа назад
«Я атеист, но за этот проект поставил бы свечку»: как будет выглядеть новая пермская эспланада
Фото: 59.ru
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Главе минкульта Пермского края Вячеславу Торчинскому представили 3d-модель будущей пермской эспланады. Показываем новые виды главной городской площади до того, как они появятся в общем доступе.

— После реконструкции эспланады у нас появится возможность организовывать мероприятия более качественно и масштабно. Но и все остальное время эспланада больше не будет пустовать: благодаря реконструкции появится новое комфортное место для проведения досуга, — рассказал Вячеслав Торчинский. — Сейчас экспертное сообщество, жители города должны решить, каким оно будет. Элементы декора, расположение объектов, выбор лавочек, освещения, арт-объектов, растений — все это можно и нужно обсуждать всем вместе. Все предложения, которые поступят, будут тщательно проанализированы.

Общий вид

Прогулочная аллея

Бывший главный архитектор Перми Геннадий Игошин сказал, что проект требует «доработки как по архитектурным решениям, так и в плане дизайна».

— Я атеист, но за этот проект поставил бы свечку, — вдохновился будущей эспланадой Геннадий Игошин, который 26 лет был главным архитектором Перми. — Тут предлагали строить и торговый центр, и театр, и пруд. Сейчас мы наконец обсуждаем правильный подход. Однако я вижу, что проект требует доработки как по архитектурным решениям, так и в плане дизайна. Мне бы хотелось, чтобы он был высокохудожественным, чтобы в итоге мы создали место, куда бы приходили на экскурсии и школьники, и гости города. Чтобы он отражал суть города Перми. Просто очередным парком мы никого не удивим. Очень хорошо, что у каждого из нас есть возможность высказаться. Проект нужно обсуждать.

Вид на кафе

Зона проведения мероприятий

В ближайшее время 3d-модель эспланады появится на портале «Управляем вместе», чтобы ее могли оценить все жители города. Также проект обсудят на градсовете, который состоится в конце апреля.

Ранее мы представили вам пять мнений пермских общественников о том, как переделать городскую эспланаду.

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