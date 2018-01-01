Apple выпустила вторую бета-версию macOS 10.13.5 для всех

В ночь с 18 на 19 апреля компания Apple выпустила вторую бета-версию macOS High Sierra 10.13.5 для всех участников программы предварительного тестирования. Апдейт может быть загружен владельцами всех совместимых устройств через механизм обновления в магазине Mac App Store.

Вторая бета macOS High Sierra 10.13.5, как и iOS 11.4, включает поддержку «облачных» сообщений с возможностью синхронизации между устройствами в рамках одной учетной записи Apple ID, а также бизнес-чаты, которые исчезли из финальной сборки iOS 11.3, вышедшей в прошлом месяце.

По некоторым данным, обновление также устраняет некоторые системные баги, повышая уровень защищенности совместимых устройств. Поскольку Apple не предоставляет полного перечня нововведений, говорить о том, какие именно проблемы исправлены во второй бете, достаточно сложно.

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