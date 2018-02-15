Стало известно, когда выйдет новая серия «Простоквашино»

Вторая серия продолжения мультфильма «Простоквашино» выйдет в начале мая. Об этом сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, передает АГН «Москва».

«Я пока не могу сказать точной даты. Скажу лишь, что вторая серия мультфильма «Простоквашино» выйдет в начале мая», – сказала Слащева.

Она добавила, что сначала серия появится на ресурсах mail.ru, а через неделю после этого обе серии опубликуют на YouTube.

Всего до 2020 года планируется выпустить 30 серий по 6,5 минуты.

Первая серия продолжения «Простоквашино» появилась в интернете 1 апреля и стала рекордсменом среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях.

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