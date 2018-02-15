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Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

Rambler News Service
6 часов назад
Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram
Фото: Говорит Москва
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Советник российского президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в эфире телеканала НТВ извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram.

«Да, действительно ряд компаний пострадали. Тем, кто к нам обращался, мы помогли. В целом работа восстанавливается. Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться, за эту сложную историю», — сказал Клименко.

Телеканал отмечает, что ведомство выгрузило четыре подсети, принадлежащих Telegram, однако мессенджер стал менять IP-адреса и перешел на американскую сеть Amazon, а затем — на подсеть Google. В результате стали появляться сообщения о том, что у многих банков, частных клиник, радиостанций, магазинов появились проблемы из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.

«Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация нормализовалась и дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — отметил Клименко.

16 апреля, Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера. При этом у части пользователей сохранился доступ к приложению напрямую, то есть без использования каких-либо сервисов, а также при помощи VPN и прокси-серверов. В пресс-службе Роскомнадзора пообещали блокировать все VPN и прокси-сервисы, которые будут позволять обходить блокировку Telegram.

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