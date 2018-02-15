iPhone 5s сможет обновиться до iOS 12

Пользователи iPhone 5s смогут обновить смартфон до iOS 12, когда это мобильная платформа будет выпущена Apple. Подтверждения этому были опубликованы профильным ресурсом MacGeneration со ссылкой на логи тестирования движка WebKit.

В частности, там были обнаружены отсылки на симулятор iPhone 5s. Отметим, что вышедшей годом ранее iPhone 5 уже не получил iOS 11, релиз которой состоялся 19 сентября 2017 года.

Модели iPhone 4s и iPhone 5 получали крупные обновления платформы в течение пяти лет, остановившись на iOS 9 и iOS 10, соотвественно. Если слухи окажутся верными, то поддержка для iPhone 5s будет предоставляться на один год дольше, чем у предшественников.

Впрочем, функциональность iOS 12 на iPhone 5s может оказаться ограниченной. Также обновление можно ожидать для планшетов iPad Air и iPad mini 2, поскольку они работают на том же процессоре.