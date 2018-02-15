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iPhone 5s сможет обновиться до iOS 12

Ferra.ru
47 минут назад
iPhone 5s сможет обновиться до iOS 12
Фото: Apple Insider
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Пользователи iPhone 5s смогут обновить смартфон до iOS 12, когда это мобильная платформа будет выпущена Apple. Подтверждения этому были опубликованы профильным ресурсом MacGeneration со ссылкой на логи тестирования движка WebKit.

В частности, там были обнаружены отсылки на симулятор iPhone 5s. Отметим, что вышедшей годом ранее iPhone 5 уже не получил iOS 11, релиз которой состоялся 19 сентября 2017 года.

Модели iPhone 4s и iPhone 5 получали крупные обновления платформы в течение пяти лет, остановившись на iOS 9 и iOS 10, соотвественно. Если слухи окажутся верными, то поддержка для iPhone 5s будет предоставляться на один год дольше, чем у предшественников.

Впрочем, функциональность iOS 12 на iPhone 5s может оказаться ограниченной. Также обновление можно ожидать для планшетов iPad Air и iPad mini 2, поскольку они работают на том же процессоре.

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