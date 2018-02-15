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"Барселона" разгромила "Севилью" и в 30-й раз выиграла Кубок Испании

Газета.Ru
3 часа назад
"Барселона" разгромила "Севилью" и в 30-й раз выиграла Кубок Испании
Фото: Reuters
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"Барселона" в Мадриде обыграла "Севилью" в финале Кубка Испании со счетом 5:0. Об этом сообщает "Советский спорт".

Нападающий в составе "Барселоны" Луис Суарес в первом тайме оформил дубль.

Также голами в составе победителей отметились форвард Лионель Месси и полузащитники Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.

Это четвертая подряд победа каталонского клуба в Кубке Испании, а также 30-я в истории, что является рекордом по этому показателю.

Кубок Испании. Финал

Севилья (Севилья) - Барселона (Барселона) - 0:5

Голы: 0:1 – Суарес – 14, 0:2 – Месси – 31, 0:3 – Суарес – 40, 0:4 – Иньеста – 52, 0:5 – Коутиньо – 69 (пен)

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