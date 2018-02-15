Введите название или жанр игры

Балалаечники из Усть-Илимска взяли золото на Дельфийских играх

АиФ Иркутск
1 час назад
Балалаечники из Усть-Илимска взяли золото на Дельфийских играх
Фото: АиФ Иркутск
Комментарии

Две золотые медали получили юные балалаечники из Усть-Илимска: 13-летний Иван Попов и 14-летний Алексей Шадрин.

«До этого наград такого уровня у нашего региона не было ни разу за всю историю существования Дельфийских игр России», - заявила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Бронзовыми призёрами XVII молодёжных Дельфийских игр России стали студентка Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена Дарья Коптелова - в номинации «Академический вокал» и 16-летний баянист Алексей Аксёнов из Черемхово.

Кроме того, два участника игр из Иркутской области стали дипломантами Дельфийских игр. Это студентка Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова Юлия Коровина в номинации «Изобразительное искусство» и студентка Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена Екатерина Охлопкова в номинации «Академический вокал».

АиФ Иркутск: последние новости
Абоненты «Ростелекома» в Сибири оценили преимущества игрового тарифа
Читайте также
В Kingdom Come: Deliverance можно заниматься сексом под веществами
Парку Юрского периода - 25 лет. Вспоминаем все игры.
Житель Москвы обратился в полицию и заявил о пропаже кораблей в онлайн-игре
My Jackpot
Казино
Играть
Дачники
Фермы
Играть
Рыцарь небес
Ролевые игры
Играть
Ведьмак 3: Дикая Охота
Ролевые игры
Купить
Planescape: Torment: Enhanced Edition
Ролевые игры
Купить
Grim Dawn
Экшн
Купить
Читайте также
Директор Hearthstone Бен Броуд уходит из Blizzard
Fallout: New California получил игровой трейлер в 4K
Власти Нидерландов выдвинули ультиматум разработчикам PUBG и Rocket League
В PUBG стартовало временное событие Metal Rain