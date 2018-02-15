Балалаечники из Усть-Илимска взяли золото на Дельфийских играх

Две золотые медали получили юные балалаечники из Усть-Илимска: 13-летний Иван Попов и 14-летний Алексей Шадрин.

«До этого наград такого уровня у нашего региона не было ни разу за всю историю существования Дельфийских игр России», - заявила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Бронзовыми призёрами XVII молодёжных Дельфийских игр России стали студентка Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена Дарья Коптелова - в номинации «Академический вокал» и 16-летний баянист Алексей Аксёнов из Черемхово.

Кроме того, два участника игр из Иркутской области стали дипломантами Дельфийских игр. Это студентка Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова Юлия Коровина в номинации «Изобразительное искусство» и студентка Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена Екатерина Охлопкова в номинации «Академический вокал».