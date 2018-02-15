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Омичка завоевала «золото» Дельфийских игр

АиФ-Омск
1 час назад
Омичка завоевала «золото» Дельфийских игр
Фото: АиФ-Омск
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Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

В Приморье проходят Семнадцатые молодёжные Дельфийские игры. На этом форуме Омскую область представляют 10 человек. Омичи не остались без наград.

Так, в номинации «Академическое пение» золотой медалью награждена студентка Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина Мария Лупарева. Ещё один представитель этого учебного заведения – Максим Шабанов – стал дипломантом Игр.

Напомним, В Дельфийских играх принимают участие 1862 человека в составе делегаций из 69 субъектов Российской Федерации. Мероприятия проводятся в рамках Года добровольца.

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