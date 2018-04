В семье принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился третий ребенок

Кенсингтонский дворец сообщил в Twitter, что герцогиня Кембриджская родила сына.

Сегодня стало известно, что герцогиню госпитализировали в больницу святой Марии, где она ранее родила двоих старших детей. Пол третьего ребенка родители решили не узнавать заранее. Имя пятому в очереди на британский престол малышу пока не дали.

Известно, что мальчик родился здоровым, он весит 3,8 килограмма. Герцогиня и новорожденный сейчас отдыхают.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs. The baby weighs 8lbs 7oz. The Duke of Cambridge was present for the birth. Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.