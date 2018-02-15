Кубань первой в России приняла закон о животноводстве

В Краснодарском крае приняли закон о животноводстве. Закон во втором чтении был принят на сессии регионального заксобрания.

«Над законом велась достаточно активная работа в течение последних четырех месяцев», – рассказал спикер заксобрания Юрий Бурлачко. – Документ прошел широкое обсуждение, были проведены два краевых совещания, парламентские слушания, законопроект был обсужден на муниципальном уровне».

По словам главы заксобрания, принятие закона создаст новые возможности и позволит достичь показателей, заложенных в стратегии развития Краснодарского края.

Принятие закона о животноводстве позволяет системно подойти к решению проблем в самой сложной сфере агропромышленного производства, отметил разработчик закона вице-спикер ЗСК и ректор КубГАУ Александр Трубилин.

По словам присутсвующего на сессии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развитие животноводства в целом необходимо для полноценного функционирования отрасли АПК как взаимосвязанной системы. При этом заложенные в законе меры поддержки станут серьезным подспорье для аграриев.

Напомним, как ранее сообщал «ФедералПресс», документ разрабатывал аграрный комитет (рабочую группу возглавляет ректор КубГАУ Александр Трубилин) совместно с региональным минсельхозом. Ведомством также готовится стратегия развития животноводства с объемами финансирования и плановыми показателями.

Закон предусматривает сохранение существующих и принятие новых мер господдержки.

В проекте закона ставится цель увеличить производство мясной и молочной продукции. Так, сегодня резерв производства мяса составляет 300 тыс. тонн. К 2023 году планируется нарастить поголовье КРС специализированных мясных пород до 50 тыс. голов. Не исчерпаны резервы по содержанию мелкого рогатого скота – овец и коз, особенно в малых формах хозяйствования. В законе делается акцент и на развитии свиноводства (при этом отдельно в законе прописано очевидное требование для свиноводческих хозяйств: для предотвращения заразных болезней необходимо соблюдать правила в области ветеринарии).

Для достижения целей предлагается перейти к комплексному инновационному типу развития отрасли, создать благоприятный инвестиционный климат, системно поддерживать товаропроизводителей, модернизировать фермы и создавать новые, увеличивать поголовье в семейных фермах, развивать кормовую базу, ввести сеть производственных площадок по откорму КРС, развивать инженерную инфраструктуру, создавать сеть для сбыта, а также повышать генетический потенциал животных.

В законе сейчас прописаны и виды господдержки: субсидирование части затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями и малыми предпринимателями; предоставление грантов; субсидирование части затрат граждан, ведущими ЛПХ; содействие продвижению продукции. Напомним, что в 2018 году на поддержку животноводства всех форм собственности региональные власти направят 1 млрд рублей.

Кроме того, в законе прописано, что исполнительная власть ежегодно формирует перечень свободных земельных участков, находящихся в госсобственности. Организациям, индивидуальным предпринимателям и фермерам будут помогать в подборе земель из этого перечня. Они смогут выращивать кормовые культуры (из расчета не менее 20 условных голов на 100 га земли), для сенокоса и выпаса животных (не менее трех голов на 100 га земли).