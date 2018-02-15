Специалисты выяснили, какие деньги можно получить благодаря искусственном интеллекту

Эксперты из исследовательской фирмы Gartner проанализировали, как в дальнейшем будет развиваться рынок ИИ. Также они заявили, что прибыль производителей такого товара начнёт стремительно развиваться, и указали примерный доход для них в 2018, как сообщает VladTime.

Специалисты из Gartner заявили, что компании, разрабатывающие ИИ, смогут поднять свою прибыть минимум на 70%, а это более 1 триллиона долларов. За 3 года эта сумма величится почти в 4 раза. Кроме того, эксперты уточнили, что особый спрос получат устройства, предназначенные для предоставления различных услуг. Например, роботы-диспетчеры, которые смогут обслуживать лучше людей. Последние же сосредоточатся в таком случае на деятельности посложнее.

По словам Джона-Дэвида Лавлока, вице-президента Gartner, стремительный рост популярности ИИ позволит хорошо заработать каждому. Любой, кто сделает интересного робота, облегчающего жизнь человека, поднимется не хуже Apple или Microsoft. Случиться это может уже в ближайшие годы.