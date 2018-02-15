Ученые хотят создать общеевропейскую лабораторию для развития искусственного интеллекта

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Ведущие европейские исследователи в области искусственного интеллекта (ИИ) считают необходимым открыть в Европе общий научный центр для того, чтобы избежать "утечки мозгов" и технологического отставания от США и Китая. Об этом говорится в открытом письме деятелей науки, опубликованном во вторник.

В послании указывается, что развитие ИИ совершает революцию в науке и непосредственно влияет не только на информатику и кибернетику, но и на смежные дисциплины. Авторы обращают внимание европейских правительств на то, что основные исследовательские центры сейчас располагаются в Северной Америке. Более того "не только США, но и Китай значительно опережают страны Европы" по объему инвестиций в эту область науки. Вместе с тем "на континенте развита академическая культура, есть и много способных студентов", а ряд учебных заведений, например, университеты Кембриджа, Цюриха и Тюбингена, относятся к числу мировых лидеров в области изучения искусственного интеллекта. Однако, университетские лаборатории не могут соревноваться с китайским и американскими центрами в разработке крупных проектов и привлечении ведущих мировых ученых.

Создание большого исследовательского центра ELLIS (European Lab for Learning and Intelligent Systems), в котором под одной крышей будут трудиться лучшие ученые из разных европейских стран, должно переломить ситуацию. "Необходимо немедленно что-то предпринять, - заявил профессор инженерии из Кембриджского университета Зубин Гарамани. - Это (создание ELLIS - прим. ТАСС) даст Европе масштабную лабораторию, в которой будут работать не 10 исследователей, а сотни специалистов из разных стран с разнообразным набором компетенций".

По мнению ученых, проект должен быть запущен уже в этом году. Для реализации задумки предполагается создать межправительственную организацию, основанную на сотрудничестве Франции и Германии. К участию в ней исследователи хотят пригласить другие страны ЕС, а также Швейцарию, Великобританию (которая в начале 2019 года покинет союз) и Израиль. Центр предложит летние школы для студентов, а также магистерские и докторские программы для молодых ученых, которые потом смогут устроиться на постоянную работу в ELLIS. Авторы инициативы предполагают, что центр должен сочетать работу над коммерческими высокотехнологичными стартапами и фундаментальные исследования. Лаборатория призвана стать "основным работодателем в области разработки ИИ" в мире. "Все это позволит Европе играть ведущую роль в революции, которая сейчас происходит в науке и общественной жизни", - резюмируют авторы письма.