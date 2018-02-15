Криптовалюта Mobile Coin привекла инвестиции на сумму $30 млн от Binance Labs

Проект анонимной криптовалюты для мобильных устройств Mobile Coin, объявил о том, что Binance Labs возглавит 30-ти миллионный раунд финансирования.

Инкубатор блокчейн-технологий, взаимодействующий с криптовалютной биржей Binance, лидер в привлечении средств в биткоинах (BTC) и эфириумах (ETH) на общую сумму $30 млн. По мнению интернет-издания TechCrunch, новая криптовалюта будет пользоваться успехом и вероятнее всего, попадет в листинг Binance.

В связке с Binance Labs над развитием проекта MobileCoin работает компания Moxie Marlinspike, которая создала мессенджер Signal для обмена зашифрованными сообщениями. Компания выступает в роли технического консультанта. Юрисконсульт MobileCoin Шейн Глинн, работающий ранее консультантом по продуктам в Google, подтверждает полное соответствие проекта нормам криптовалютного регулирования.

Идея разработчиков MobileCoin заключается в создании быстрой, анонимной и простой в применении криптовалюты, которую можно использовать в условиях ограниченных ресурсов. Новая криптовалюта подойдет для тех клиентов, кто не имеет возможности надежного хранения секретных ключей на протяжении длительного времени. Все это возможно не прибегая к услугами РКО для контроля денежных средств.

MobileCoin в своей работе задействует протокол консенсуса Stellar для синхронизации своей сети, а также обеспечения масштабируемости и скорости. Финальный продукт будет интегрирован в мобильное приложение для передачи сообщений. То есть, такие мессенджеры, как WhatsApp, Facebook или Signal, смогут взаимодействовать с электронным кошельком MobileCoin.

Ранее мы писали о том. что компания Binance произвела релокацию своего офиса из Китая на Мальту.

текст: Марина Шматкова, фото: Pexels