Прогноз "Фонбет": "Атлетико" пройдет "Арсенал" в Лиге Европы

26 апреля на стадионе "Эмирейтс" "Арсенал" первом матче полуфинала Лиги Европы встретится с "Атлетико". Встреча начнется в 22.05 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

"Фонбет" считает, что в матче победит "Арсенал". На победу "канониров" можно поставить за 2.60, на победу "Атлетико" – за 2.95, на ничью – за 3.30.

Клиенты "Фонбет" разошлись во мнениях: 49% игроков поставили на "Арсенал", 40% – на "Атлетико" и 11% – на ничейный исход встречи.

КТО ПРОЙДЕТ В ФИНАЛ?

"Фонбет" видит "Атлетико" фаворитом двухматчевого противостояния. На выход команды Диего Симеоне в финал Лиги Европы можно поставить за 1.50, на проход "Арсенала" – за 2.60.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом: 75% игроков поставили на выход "Атлетико" в финал Лиги Европы, 25% – на проход команды Арсена Венгера.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.75, на тотал больше 2,5 – за 2.08.

Большинство клиентов "Фонбет", напротив, верит в результативный исход матча. На тотал больше 2,5 поставили 86% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 14%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Арсенала", ее выбрали 34% клиентов "Фонбет". 27% игроков поставили на победу "Атлетико", 17% – на тотал голов больше 2,5. Ставку на голы обеих команд предпочли 13% клиентов. 9% игроков поставили на то, что мадридцы не проиграют.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на выход "Арсенала" в финал Лиги Европы. Она входит в экспресс на сумму 150 000 рублей. В среднем на матч "Арсенала" и "Атлетико" ставят 759 рублей.

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