В Fortnite стартовал 4 сезон

Удар метеорита серьезно перечертил ландшафт карты, создав несколько новых локаций, а также разбросал по округе космические камни, пожирание которых позволяет наслаждаться прелестями пониженной гравитации.

Помимо различных нововведений, исправлений технических ошибок и улучшений интерфейса, версия 4.0 дала старт новому игровому событию для режима Сражение с бурей под названием Убойное кино, согласно которому Лок с Вулканом, будучи крайне любопытными, отправляются поглядеть на упавшую комету в компании других героев.

Больше подробностей о 4-м сезоне — тут.