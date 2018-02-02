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В Fortnite стартовал 4 сезон

GameGuru
46 минут назад
В Fortnite стартовал 4 сезон
Фото: GameGuru
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Удар метеорита серьезно перечертил ландшафт карты, создав несколько новых локаций, а также разбросал по округе космические камни, пожирание которых позволяет наслаждаться прелестями пониженной гравитации.

Помимо различных нововведений, исправлений технических ошибок и улучшений интерфейса, версия 4.0 дала старт новому игровому событию для режима Сражение с бурей под названием Убойное кино, согласно которому Лок с Вулканом, будучи крайне любопытными, отправляются поглядеть на упавшую комету в компании других героев.

Больше подробностей о 4-м сезоне — тут.

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