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В iOS 12 будет меньше новых функций, чем мы думали

Apple Insider
1 час назад
В iOS 12 будет меньше новых функций, чем мы думали
Фото: Apple Insider
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Apple отложит унификацию приложений для iOS и macOS до 2019 года. Об этом журналист Джон Грубер написал на страницах блога Daring Fireball, ссылаясь на осведомленные источники в отрасли. По словам самого Грубера, заявленная кросс-платформенность требует значительно больше времени на проработку всех нюансов и деталей.

Возможность создания единых приложений для iOS и macOS требует полного переосмысления фреймворков UIKit (iOS) и AppKit (macOS), констатирует Грубер. Иными словами, Apple предстоит кардинально переработать инструменты создания приложений и внедрить их в среду разработчиков. Едва ли это случится так быстро.

«Я почти уверен, что этот проект не дебютирует на WWDC 2018 в этом июне, и я очень сомневаюсь, что на его разработку хватит полугода, — говорит Грубер. — Скорее всего, [релиз кросс-платформенных приложений] случится не ранее macOS 10.15 и iOS 13. Таким образом я бы не ставил на WWDC 2018».

Первоначально о возможности слияния приложений заявил колумнист Bloomberg Марк Гурман. По его словам, разработка инструментария для создания и поддержки универсальных приложений обеими платформами велась инженерами компании в рамках проекта Martzipan, который также подразумевал слияние App Store и Mac App Store.

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