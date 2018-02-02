В Омском «Авангарде» останутся Илья Дервук и Вадим Щегольков

Воспитанник омской хоккейной школы защитник Илья Дервук и нападающий Вадим Щегольков приняли квалификационные предложения клуба и заключили новые двусторонние контракты на два года каждый. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным сайта «Чемпионат», в минувшем сезоне 21-летний защитник Илья Дервук сыграл один матч в регулярном чемпионате и шесть в плей-офф, суммарно заработав показатель полезности «-1». За пять сезонов в КХЛ на счету хоккеиста три результативные передачи в 76 матчах при показателе полезности «-10» и 16 штрафных минутах.

24-летний нападающий Вадим Щегольков пополнил состав «ястребов» в минувшем сезоне в результате обмена из «Сочи». За «леопардов» Щегольков забросил пять шайб и сделал четыре голевые передачи в 26 матчах «регулярки»-2017/18. В 6 матчах регулярного сезона за «Авангард» Щегольков не отметился очками, а в плей-офф на лёд не выходил.