Назван реально существующий прообраз Пикачу

Создатель покемона Пикачу Ацуко Нишида заявил, что прообразом культового персонажа была белка. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает портал Kotaku.

Нишида — дизайнер японской компании-разработчика видеоигр Game Freak. Он придумал Пикачу для игры, вышедшей в 1996 году. «В то время мне очень нравились белки. Поэтому я хотел, чтобы у героя были пухлые щеки. Беличьи хвосты очень милые, поэтому я решил, что у существа будет хвост. Но он должен был стрелять электричеством, поэтому хвост получился в виде молнии», — объяснил он.

После выхода игры дизайн Пикачу претерпел некоторые изменения. Отмечается, что ранее прообразом покемона считалась мышь.

В декабре 2017-го стало известно, что актер Райан Рейнольдс сыграет покемона в фильме «Детектив Пикачу». В ноябре выяснилось, что Пикачу способен произносить не только свое имя — персонаж заговорил со своим хозяином Эшем в одной из сцен полнометражного мультфильма «Покемон 20».

Медиафраншиза «Покемон» начала развиваться с 1996 года: серия видеоигр постепенно разрослась до многочисленных выпусков комиксов, мультсериала и нескольких десятков японских полнометражных фильмов.