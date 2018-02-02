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Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Бостон"

Вести.Ru
3 часа назад
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В Бостоне состоялась четвертая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Бостон Брюинз". Основное время матча завершилось вничью. В первом овертайме шайба Дэна Джирарди принесла победу "молниям" со счетом 4:3. В составе "Тампы" голом также отметился Никита Кучеров.

Уже к 10-й минуте первого периода гости выигрывали со счетом 2:0. Авторами шайб стали Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. Однако еще до перерыва Давид Пастрняк отквитал один гол.

В начале второй двадцатиминутки Патрис Бержерон сравнял счет в матче. Он же в третьем периоде оформил дубль, выведя "Бостон" вперед. И все же "молниям" усилиями Стивена Стэмкоса удалось перевести игру в овертайм. А в первом дополнительном периоде гости сумели добиться победы – 4:3.

You're simply not stopping a @86Kucherov rocket. #StanleyCup pic.twitter.com/RWZ4e7oPyM

— NHL (@NHL) 4 мая 2018 г.

Счет в серии стал 3:1 в пользу "Лайтнинг". Следующая игра между этими соперниками состоится в Тампе 6 мая.

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