Секретная игра авторов Bayonetta может «перевернуть экшены с ног на голову»

На японском фестивале независимых игровых разработчиков Bitsummit в Киото выступили представители PlatinumGames Ацуси Инаба и Хидэки Камия. Там они рассказали о неком проекте, который может «перевернуть жанр экшенов с ног на голову», при этом многие сотрудники студии практически ничего о нём не знают.

Учитывая уровень секретности, шансы на демонстрацию игры в скором времени не велики.

Вместе с этим Камия пообщался с посетителями мероприятия на другие темы, например, посоветовав сходить на вторую часть «Тихоокеанского рубежа», чтобы понять, насколько оригинал Гильермо дель Торо был во всём лучше. Продолжение фильма про противостояние гигантских роботов и монстров также стало удобным поводом для беседы о бюджетах современных игр.

Дело не в деньгах. Можно потратить очень много денег на создание какого-нибудь дерьмового фильма, такого как «Тихоокеанский рубеж 2», например.

Хидеки Камия

Камия уверен, что проекты его студии стоят разумных денег, тогда как расценки крупнобюджетных западных игр по-настоящему пугают его. Студия может продать несколько миллионов копий своего продукта и всё равно обанкротиться. Поэтому PlatinumGames работает над несколькими проектами разных масштабов, пробуя свои силы даже в издании собственных игр.

Сейчас Камия работает над Bayonetta 3 для Nintendo Switch.