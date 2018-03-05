Riot Games раскрыла подробности нового чемпиона в League of Legends

Не так давно Riot Games опубликовала тизер следующего чемпиона в MOBA League of Legends по имени Пайк. Теперь же персонаж обзавелся собственной страницей на официальном сайте, где появилась информация о его способностях и тактике игры за него.

Пайк обладает следующими навыками:

Дар утопленников (пассивка) — Когда враги не видят Пайка, он быстро восстанавливает себе часть потерянного здоровья. Дополнительное здоровье превращается в силу атаки.

Костяной гарпун (Q) — При быстром нажатии: Пайк пронзает врагов перед собой и значительно их замедляет. При удержании: Пайк готовится к атаке, а затем выстреливает гарпуном, пронзая первого врага на пути и притягивая его к себе на определенное расстояние.

Кошмарное погружение (W) — Пайк становится невидимым для врагов, которые находятся на расстоянии от него. Также повышается скорость передвижения.

Призрачный прилив (E) — Пайк совершает рывок, оставляя позади призрачный образ. После небольшой задержки призрак возвращается к герою, нанося урон врагам на своем пути и оглушая их.

Смерть из глубин (R) — Наносит урон по области в форме буквы Х. Моментально убивает героев, чей уровень здоровья меньше определенного значения. Если способность убьет героя, то ее можно будет применить повторно, а убийство также засчитается последнему помогавшему союзнику.

Больше подробностей вы найдете на странице Пайка. Также предлагаем вам посмотреть новый трейлер чемпиона, расположенный ниже.