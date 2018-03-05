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Продажи Gran Turismo превысили 80 миллионов копий

GameGuru
1 час назад
Продажи Gran Turismo превысили 80 миллионов копий
Фото: GameGuru
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Sony радостно сообщает, что продажи серии Gran Turismo достигли отметки в 80 миллионов копий.

Создатель серии, президент и генеральный директор компании Polyphony Digital Кадзунори Ямаути отметил: «Сложно представить, что за двадцатилетнюю историю серии люди сыграли в 80.4 миллиона копий. Мысли о том, сколько они потратили времени, играя в наши игры, делают меня очень счастливым. Я искренне хочу поблагодарить и выразить свою признательность всему игровому сообществу, а также нашим друзьям в автомобильной индустрии».

Polyphony Digital занимается популярным автомобильным симулятором более 20 лет. Разработка началась, когда студия еще называлась Polys Entertainment. Первая игра серии вышла в Японии в 1997 году, включала 140 автомобилей и 11 трасс. Игра продалась тиражом в 10 миллионов копий. С тех пор студия сменила название на Polyphony Digital и выпустила 6 номерных серий Gran Turismo. Последняя игра серии называется Gran Turismo Sport и она вышла в 2017 на PS4.

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