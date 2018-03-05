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Объявлена дата закрытого бета-тестирования Crew 2

GameGuru
1 час назад
Объявлена дата закрытого бета-тестирования Crew 2
Фото: DTF.RU
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Ubisoft анонсировала дату проведения закрытого бета-тестирования Crew 2. Поиграть в онлайновые гонки будет возможно с 31 мая по 4 июня. В честь этого события, издатель опубликовал новый трейлер.

Закрытое бета-тестирование предоставит весь контент Crew 2. Игрокам дадут сесть за штурвал катеров, полетать на самолетах, погонять на «харлее» и, конечно, насладится управлением всей линейки автомобилей. Бета-версия будет включать 4 режима игры: Street Race, Rally Raid, Powerboat и Aerobatics.

Также участники тестирования смогут пригласить до трех друзей в игру. Регистрация на событие еще открыта на официальном сайте игры.

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