Объявлена дата закрытого бета-тестирования Crew 2

Ubisoft анонсировала дату проведения закрытого бета-тестирования Crew 2. Поиграть в онлайновые гонки будет возможно с 31 мая по 4 июня. В честь этого события, издатель опубликовал новый трейлер.

Закрытое бета-тестирование предоставит весь контент Crew 2. Игрокам дадут сесть за штурвал катеров, полетать на самолетах, погонять на «харлее» и, конечно, насладится управлением всей линейки автомобилей. Бета-версия будет включать 4 режима игры: Street Race, Rally Raid, Powerboat и Aerobatics.

Также участники тестирования смогут пригласить до трех друзей в игру. Регистрация на событие еще открыта на официальном сайте игры.