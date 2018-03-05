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Ubisoft объявила о закрытом бета-тестировании The Crew 2

Игромания.ру
52 минуты назад
Ubisoft объявила о закрытом бета-тестировании The Crew 2
Фото: Игромания.ру
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Компания Ubisoft начала приём заявок на участие в закрытом бета-тестировании автомобильной аркады The Crew 2 сразу после анонса игры. Но лишь теперь разработчики назвали даты проведения теста. Владельцы РС (через Uplay), PS4 и Xbox One смогут начать пересекать США с 11:00 по московскому времени 31 мая по 4 июня.

Тем, кто получит приглашение на тестирование, потребуется подтвердить своё участие. После этого можно будет начать скачивать файлы игры: предварительная загрузка откроется 29 мая. Вдобавок каждый бета-тестер сможет пригласить в игру до трёх своих друзей по Ubisoft Club.

Тестировщикам будет доступен весь огромный мир The Crew 2 с возможностью мгновенной смены транспорта. Игроки смогут посоревноваться в четырех дисциплинах: ралли, уличные гонки, аэробатика и гонки на катерах. Все транспортные средства будут открыты, и все их можно улучшать и настраивать.

Участники закрытого бета-тестирования получат эксклюзивную награду, стильную кожаную куртку, после релиза игры 29 июня. Обо всех подробностях предстоящего теста можно узнать на официальном сайте The Crew 2.

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