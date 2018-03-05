Карточные игры

В преддверии сегодняшнего анонса подробностей Black Ops 4, многие задаются вопросом — откажется ли Activision от одиночной кампании в пользу других режимов? Возмущению большинства нет предела, но действительно ли история в Call of Duty так важна? Ребята с сайта TrueAchievements подсчитали количество достижений игроков, которые проходили проекты серии на Xbox и выяснили — в среднем игроки пришли только 40% одиночной кампании серии Call of Duty.

Просмотр пользовательских наград исследователи портала начали с Call of Duty 2 и практически сразу нашли победителя. Большинство игроков закончило Call of Duty 3 — 25.67% владельцев Xbox получили достижение за выполнение последней миссии. В среднем игроки получили только 35% всех «ачивок» за одиночную кампанию..

Как вы можете заметить, наименьшее значение у Black Ops 3. В среднем игроки получили только 4% всех достижений за прохождение одиночных миссий. Неудивительно, что Activision задумалась о важность кампании в четвертой части.

TrueAchievements также подсчитали процент полученных достижений за прохождение кампании в других играх. Победителем оказалась оригинальная Mass Effect с показателем в 50%. Самый низкий показатель из довольно популярных крупных проектов у Fallout 4 — игроки получили всего 16% достижений за «сюжетку».