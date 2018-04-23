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Красавица из Татарстана стала «Мисс Бикини Мира»

АиФ Казань
30 минут назад
Красавица из Татарстана стала «Мисс Бикини Мира»
Фото: АиФ Казань
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21-летняя Виктория Романова из Татарстана получила титул «Мисс Бикини Мира», об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Конкурс Miss Tourism Queen International прошел в Таиланде. Первое место в нем заняла Камила Райс из Бразилии. 21-летняя Виктория Романова стала 1-й вице-мисс и получила титул «Мисс бикини мира».

«Это была самая невообразимая и столь желанная победа! Я обошла представительниц тех стран, которые обычно всегда побеждает в этой номинации! Честно, просто не верится! Я так рада! Это что-то невероятное», - пишет Виктория.

Напомним, ранее Виктория Романова победила в конкурсе «Краса студенчества Татарстана-2016».

Публикация от @viktoria_romanova1 19 Май 2018 в 3:32 PDT

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