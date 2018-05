Для рёва дракона в God of War использовали звуки животных, металла и даже вертолёта

Старший звуковой дизайнер Sony Santa Monica Даниел Берчиньски на конференции игровых разработчиков Digital Dragons в Кракове поделился подробностями создания рёва дракона для новой God of War.

Нулевой точкой в проработке крика мифического существа стал голос самого Даниеля. Затем специалист добавлял новые слои, которые состояли из всевозможных звуков животных, скрежета металла, музыкальных и бытовых инструментов и даже чего-то отдалённо напоминающего лопасти вертолёта.

How many sounds are in a #GodofWar dragon roar? A bloody lot, as @SonySantaMonica's Daniel Birczynski reveals @Digital_Dragons pic.twitter.com/KwDOCJ4ZFd

— Robertie @ Digital Dragons (@Clert) 21 мая 2018 г.

По словам Даниеля, эта двухминутная демонстрация каждого из слоёв вместе составляет средний по продолжительности рёв существа.

God of War вышла 20 апреля только на PS4. За это время игра успела стать самым быстро продаваемым эксклюзивом консоли, а также уже пять недель кряду удерживает лидерство в английских чартах продаж.