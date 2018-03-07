Battlefield V — предзаказ и системные требования

Почти сразу же после презентации шутера от первого лица Battlefield V, игра стала доступной для предзаказа на всех платформах. Игру можно купить в Origin (PC), PlayStation Store и Microsoft Store, а всего на выбор нам дают два издания — стандартное и Deluxe. В состав второго, помимо самой игры, входят 20 еженедельных воздушных поставок, особые задания Deluxe и 5 наборов формы десантника.

За оформление предварительного заказа любого издания вы получите ранний доступ к открытому бета-тестированию, форму десантника, особые задания с первой недели и немедленный доступ к 5 видам оружия.

Что удивительно, стандартная версия на PC продается в Origin за 2.999 ₽, вместо привычных 1.999 ₽, а стоимость Deluxe-издания составляет 3.499 ₽. По всей видимости, Electronic Arts решила повысить региональные цены для жителей России. Поэтому радость от отсутствия сезонного пропуска продлилась недолго.

На Xbox One ничего не изменилось. Стандартное издание обойдется вам в 3.999 ₽, а за Deluxe придется отдать 4.999 ₽. Зато если у вас оформлена подписка EA Access, то вы получите скидку в размере 500 ₽. Такая акция действует только в Microsoft Store.

В российском PlayStation Store игра пока недоступна, но можно быть уверенным, что будет стоить столько же, сколько на Xbox One. Оригинальная цена в американском магазине составляет $59.99 за обычное издание и $79.99 за Deluxe.

На странице в Origin также появились минимальные системные требования игры. Для того, чтобы иметь возможность играть в Battlefield V, вам понадобится компьютер со следующими характеристиками:

ОС: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (x64)

Процессор (AMD): AMD FX-6350, (Intel): Core i5 6600K

Память: 8 Гб

Видеокарта (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 (2 Гб), (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 (2 Гб)

DirectX: видеокарта, совместимая с 11 версией или аналогичная

Сетевое соединение: подключение к интернету со скоростью 512 кбит/с или быстрее

Место на жестком диске: 50 ГбQ2:T2