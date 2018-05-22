Площадка Nexus Mods запустила систему награждения моддеров и вложила в неё 100 тысяч долларов

Выплаты будут зависеть от количества уникальных скачиваний.

Создатели репозитория модов для ПК-игр под названием Nexus Mods внедрили систему, которая позволит авторам модификаций зарабатывать деньги с помощью публикаций своих работ.

По задумке система будет награждать разработчиков специальными очками «пожертвований» в зависимости от количество скачиваний их мода уникальными пользователями в течение месяца — очки можно обменивать на реальные деньги. Для запуска программы руководство Nexus Mods вложило 100 тысяч долларов, которые будут использоваться для выплат авторам в течение ближайшего года.

По словам авторов системы, каждый месяц Nexus Mods будет перечислять определённую сумму в специальный фонд, после чего автоматически рассчитается количество доступных очков. Перечисляться разработчикам они будут в конце месяца, при этом их число, которое получат авторы модов зависит сразу от нескольких факторов, в том числе и перечисленной в фонд суммы.

Тысяча очков будет равняться одному доллару, а обменивать их можно будет разными способами. Первым и, вероятно, самым популярным, станет выплата через PayPal. У разработчиков также будет возможность перечислять заработанные деньги на благотворительность или делиться очками с другими авторами, чтобы поддержать их.

Пользователи Nexus Mods в будущем, вероятно, также получат возможность поддерживать систему. По словам представителя площадки, можно сделать что-то вроде платформы для краудфандинга. Все пожертвованные средства дополнят уже существующий месячный фонд.

Пока неизвестно, сколько теоретически смогут получать разработчики модификаций за свой труд. К тому же авторам придётся следить и за статистикой — например, в сервисе есть возможность «гостевого скачивания», для которого пользователю даже не нужно регистрироваться, поэтому такая загрузка вряд ли будет учитываться как уникальная.

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