Введите название или жанр игры

Площадка Nexus Mods запустила систему награждения моддеров и вложила в неё 100 тысяч долларов

DTF.RU
22 мая 2018
Площадка Nexus Mods запустила систему награждения моддеров и вложила в неё 100 тысяч долларов
Фото: DTF.RU
Комментарии

Выплаты будут зависеть от количества уникальных скачиваний.

Создатели репозитория модов для ПК-игр под названием Nexus Mods внедрили систему, которая позволит авторам модификаций зарабатывать деньги с помощью публикаций своих работ.

По задумке система будет награждать разработчиков специальными очками «пожертвований» в зависимости от количество скачиваний их мода уникальными пользователями в течение месяца — очки можно обменивать на реальные деньги. Для запуска программы руководство Nexus Mods вложило 100 тысяч долларов, которые будут использоваться для выплат авторам в течение ближайшего года.

По словам авторов системы, каждый месяц Nexus Mods будет перечислять определённую сумму в специальный фонд, после чего автоматически рассчитается количество доступных очков. Перечисляться разработчикам они будут в конце месяца, при этом их число, которое получат авторы модов зависит сразу от нескольких факторов, в том числе и перечисленной в фонд суммы.

Тысяча очков будет равняться одному доллару, а обменивать их можно будет разными способами. Первым и, вероятно, самым популярным, станет выплата через PayPal. У разработчиков также будет возможность перечислять заработанные деньги на благотворительность или делиться очками с другими авторами, чтобы поддержать их.

Пользователи Nexus Mods в будущем, вероятно, также получат возможность поддерживать систему. По словам представителя площадки, можно сделать что-то вроде платформы для краудфандинга. Все пожертвованные средства дополнят уже существующий месячный фонд.

Пока неизвестно, сколько теоретически смогут получать разработчики модификаций за свой труд. К тому же авторам придётся следить и за статистикой — например, в сервисе есть возможность «гостевого скачивания», для которого пользователю даже не нужно регистрироваться, поэтому такая загрузка вряд ли будет учитываться как уникальная.

#моды #деньги #игры

DTF.RU: последние новости
Обзор Forgotton Anne
Warner Bros. объявила о возвращении мультсериала «Громокошки»
ION Storm: Куда приводят мечты
Комментарии
Читайте также
В Fortnite стартовал конкурс «Разборки Одиночек»
Тодд Говард не говорит о TES 6 даже собственному сыну
S.T.A.L.K.E.R. 2 — остерегайтесь мошенников
Дачники
Фермы
Играть
Княжеские Войны
Стратегии
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
Шутеры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Ведьмак 3: Дикая Охота
Ролевые игры
Купить
Читайте также
EA опубликовала тизер с первыми кадрами Battlefield 5
S.T.A.L.K.E.R. 2 появится в 2021 году
Косплей с Cosplay Star 2018: Mass Effect: Andromeda, Тирион Ланнистер и Лютик из Ведьмака
Опубликовано полное расписание выставки E3 2018