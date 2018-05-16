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Концерт-поздравление «Библиотека собирает друзей» пройдет на улице Федора Полетаева

Управа района Кузьминки
1 час назад
Концерт-поздравление «Библиотека собирает друзей» пройдет на улице Федора Полетаева
Фото: Управа района Кузьминки
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Концерт-поздравление «Библиотека собирает друзей» в честь Всероссийского дня библиотек состоится 26 мая в районе Кузьминки. Жителей приглашают в библиотеку № 115 на улицу Федора Полетаева, дом 28.

Гости праздника смогут насладиться звуками музыки, прочесть стихи и узнать много интересного о книжных новинках.

Стать участниками встречи могут все желающие. Начало в 14.00 Возрастных ограничений нет.

Отметим, что праздник называют по-разному: День библиотек или День библиотекаря.

Ежегодно в России событие отмечают в один и тот же день — 27 мая. (вт)

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