Больше ста мешков мусора собрали участники первого эко-квеста в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Участники первого экологического квеста "Чистый Ставрополь", который прошел в субботу в рамках всероссийского проекта "Чистые игры", собрали больше ста мешков мусора и несколько десятков автомобильных покрышек. Об этом рассказал ТАСС организатор квеста Павел Богданов.

"Квест собрал порядка 65-70 участников, которые собирали мусор. В итоге удалось собрать более 100 мешков мусора, несколько десятков автомобильных покрышек. Уборка проходила в течение двух часов, поэтому объем для такого времени достаточно большой", - сказал он.

К участию допускались команды по два - четыре человека, в краевой столице квест прошел на территории урочища Таманская лесная дача. Участники квеста вели раздельный сбор мусора, который будет направлен на переработку и утилизацию. Весь собранный мусор передали региональному оператору, обслуживающему город Ставрополь.

"Популяризация раздельного сбора мусора - одна из основных целей акции, пока жители городов не слишком охотно разделяют мусор. На каждой локации было несколько пунктов приема, подготовлены карты, участники на определенных пунктах сдавали разные виды мусора, больше всего баллов начисляли за ПЭТ-бутылки", - отметил Богданов.

"Чистые игры" - командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях, победители получают призы от спонсоров. В России эко-квесты проходят с 2014 года, уборки уже прошли в 75 городах, где 15,7 тыс. участников собрали почти 350 тонн мусора.