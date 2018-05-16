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Microsoft выпустила условно-бесплатный гоночный «фильм»

Игромания.ру
1 час назад
Microsoft выпустила условно-бесплатный гоночный «фильм»
Фото: Игромания.ру
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Компания Microsoft неожиданно выпустила гоночную аркаду Miami Street для устройств под управлением Windows 10 — сейчас она доступна не во всех регионах. Многие игроки не на шутку обрадовались выходу такого проекта, начав сравнивать его с Project Gotham Racing — другим рейсингом для Xbox.

Радость продлилась недолго. Некоторых сразу насторожила условно-бесплатная модель распространения, хотя кто-то ещё держался за ускользающую надежду — скриншоты не создавали впечатления созданного на коленках проекта.

А потом в сети появился первый ролик с игровым процессом...

Оказалось, что Miami Street — это фактически мобильная игра, где для ускорения надо удерживать одну кнопку (на РС — левую кнопку мыши), а для торможения — отпускать её. При этом повороты проходят при помощи QTE — пользователю просто надо вовремя нажимать кнопки, возникающие на экране.

В итоге Microsoft выпустила условно-бесплатный рейсинг для «широкой аудитории», в первую очередь ориентированный на пользователей мобильной Windows 10.

Miami Street — это гонка нового типа, созданная для привлечения широкой аудитории благодаря лёгкому управлению — начать играть проще простого. Мы продолжим разработку проекта в ближайшие месяцы, собирая отзывы игроков.

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