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В Канаде хакеры завладели данными 90 тысяч клиентов двух крупных банков

Вести.Ru
1 час назад
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В Канаде атаки хакеров могли затронуть более 90 тысяч пользователей двух крупных банков страны. Об этом сообщил телеканал CTV.

Как уточняется, от действий злоумышленников могли пострадать порядка 50 тысяч клиентов Bank of Montreal и более 40 тысяч клиентов банка CIBC. Предположительно, киберпреступники сумели получить доступ к их счетам и личной информации.

По заявлению Bank of Montreal, 27 мая некие хакеры сообщили им о том, что якобы в их распоряжение попала личная информация десятков тысяч их клиентов. Представитель кредитного учреждения Пол Гаммэл сообщил, что в настоящее время проводится тщательное расследование. По мнению службы безопасности банка, хакерская атака произошла из-за пределов страны. Другие подробности случившегося пока не раскрываются.

Представители CIBC также сообщили, что расследуют факт возможной утечки данных, которая затронула более 40 тысяч личных счетов принадлежащего ему банка Simplii Financial, передает ТАСС.

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