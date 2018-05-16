В iOS 12 появится функция, которая вас неприятно шокирует

В iOS 12 появится функция, которая вас неприятно шокируетОдной из самых интересных функций операционки Android P стала функция «Цифровое благополучие». С ее помощью пользователь может проконтролировать время, которое провел со смартфоном в руках.

Аналогичную фичу решила запустить и Apple. По данным издания Bloomberg, подобное отслеживание, но с именем «Цифровое здоровье», появится и в iOS 12.

Так «Цифровое благополучие» выглядит в Android P.

Суть функции в том, чтобы быть в курсе, как долго вы просидели в том или ином мессенджере, сколько часов убили на бесполезное листание Instagram-ленты и так далее.

Поговаривают, что «Цифровое здоровье» будет даже показывать количество разблокировок смартфона.

Если все данные не просто просмотреть, а сделать выводы, есть шанс, что с iOS 12 вы научитесь более рационально пользоваться смартфоном.