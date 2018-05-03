Система VirtualHome научит нейросети повседневным вещам

Международная группа ученых разработала виртуальную среду VirtualHome, которая смежет научить искусственный интеллект обычным бытовым действиям VirtualHome создали специалисты Массачусетского технологического института в США, Университета Макгилла и Торонтского университета в Канаде и Люблянского университета в Словении. Проект ученых предназначен для обучения алгоритмов бытовым повседневным действиям. Благодаря VR-системе нейросети будет проще обучить повседневным бытовым ситуациям, элементарным действиям […]