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Система VirtualHome научит нейросети повседневным вещам

TechFusion.ru
39 минут назад
Система VirtualHome научит нейросети повседневным вещам
Фото: TechFusion.ru
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Международная группа ученых разработала виртуальную среду VirtualHome, которая смежет научить искусственный интеллект обычным бытовым действиям VirtualHome создали специалисты Массачусетского технологического института в США, Университета Макгилла и Торонтского университета в Канаде и Люблянского университета в Словении. Проект ученых предназначен для обучения алгоритмов бытовым повседневным действиям. Благодаря VR-системе нейросети будет проще обучить повседневным бытовым ситуациям, элементарным действиям […]

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