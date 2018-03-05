Кто к нам с мячом придет? Перу

Перу – не очень известная страна в наших краях, хотя благодаря Джеферсону Фарфану в России о ней узнали гораздо больше. Пребывая в футбольной тени Бразилии, Аргентины и Уругвая, Перу, тем не менее, имел свои достаточно весомые успехи на мировой арене. Но главное, это историческое и культурное наследие страны, на территории которой ранее существовала легендарная цивилизация инков. Легендарный «Мачу Пикчу» и озеро Титикака наверняка известны многим нашим согражданам, а футбольная сборная страны носит гордое прозвище «Инки».

Английские моряки и перуанский футбол

История распространения футбола в Перу тесно связана с английскими моряками, которые прибывали в порт Каллао в 19-м веке. Тогда это был один из крупнейших портов Южной Америки, но после строительства Панамского канала Каллао потерял свое значение.

Тем не менее, нескольких десятков лет хватило, чтобы произвести футбольный обмен между странами. Англичане, в свободное от работы и походов по кабакам время, любили погонять мяч, что вызывало удивление и неподдельный интерес местных жителей. Англичанам самим также было скучно — они с радостью приобщали к игре местных ребятишек и молодежь. Так постепенно футбол вышел за пределы порта, а уже в начале 20-го века в Перу образовались первые футбольные клубы, среди которых был известный многим Альянса Лима. Тот самый клуб, команда которого, к большому сожалению, в полном составе разбилась в авиакатастрофе 1987 года…

Тогда же в начале 20-го века образовался еще ряд клубов, в Перу начали проводить чемпионат страны, а в 1925 году была создана местная Федерация футбола. Правда, из-за некоторых экономических и организационных проблем национальная команда свой первый матч сыграла лишь два года спустя против Уругвая (0:4). Но это был не просто матч, а поединок в рамках Кубка Америки 1927 года, который, кстати, проходил именно в Перу.

Правда, уровень турнира был уж слишком низким – всего четыре участника, сыгравший групповой турнир. Зато перуанцы могут с чистой совестью сказать, что они попали в медали, хоть и заняли предпоследнее третье место. В двух оставшихся матчах красно-белые крупно уступили Аргентине (1:5), но обыграли Боливию (3:2).

Но спустя всего 12 лет Перу выиграл свой первый титул Кубка Америки. В 1939 году в турнире принимало участие пять сборных, которые также играли групповой турнир – Перу удалось обыграть своих принципиальных соперников из Эквадора (5:2) и Чили (3:1), разбить Парагвай (3:0), а в решающем матче 12 февраля 1939 года одолеть одну из сильнейших сборных того времени – Уругвай (2:1).

Вообще 30-е годы были запоминающимися для сборной Перу. Времена первого золотого поколения местного футбола. К тому же, Перу единственной из южно-американских стран приняла участие в берлинской Олимпиаде 1936 года, а объединенная команда Чили и Перу провела яркое европейское турне.

Но послевоенные годы были уже не столь удачными для перуанцев, переживавших заметный кризис. Лишь в 70-х годах сборная снова напомнила о себе, пробившись на чемпионат мира в Мексике 1970-го года, и выиграв Копа Америка 1975-го. В групповом раунде Инки уверенно опередили сборные Чили и Боливии, а в полуфинале сыграли один из самых ярких матчей в своей истории, одолев Бразилию (3:1). Финал оказался более затяжным. На выезде Перу уступил Боливии (0:1), затем взял реванш дома (2:0), а в переигровке на нейтральном стадионе в Венесуэле взял второй и пока что последний титул сильнейшей сборной Южной Америки благодаря единственному голу нападающего «Барселоны» Хьюго Сотила.

Перу на чемпионатах мира

Перу является одной из немногих сборных, которые приняли участие в первом официальном чемпионате мира ФИФА 1930-го года в Уругвае. Как мы уже не раз говорили, это был своеобразный турнир, на который отказалось приезжать большинство европейских команд. Но все же он состоялся, и запомнился ярким финалом двух сильнейших на тот момент сборных планеты – Уругвая и Аргентины. Что касается Перу, кроме участия на турнире эта команда ничем особым не запомнилась, и не смогла выйти из группы, проиграв Румынии (1:3) и Уругваю (0:1).

Кто бы мог подумать, что следующего участия на чемпионатах мира Перу придется ждать долгих 40 лет. Сменились целые поколения игроков, и у Перу к этим годам, наконец, сформировалась сборная, которой было по силам пробиться на мировой форум. В отборе к ЧМ-1970 года команда попала в компанию к Боливии и Аргентине, а путевку в Мексику получал лишь победитель группы. К счастью для Перу, Аргентина была в ужасной форме, проиграв два стартовых матча Боливии (1:3) и самому Перу (0:1). «Инки», в тоже время, обменялись победами с Боливией и ждали решающий матч с Аргентиной на ее поле – Перу устраивал любой результат, кроме поражения, и они сумели вырвать ничью благодаря дублю легендарного нападающего Освальдо Рамиреза (2:2). Это был первый и пока единственный раз в истории, когда Аргентина не квалифицировалась на чемпионат мира.

В Мексике Перу не ударил в грязь лицом. Команда, ведомая такими легендами как Теофило Кубилльяс, Хьюго Сотил и Освальдо Рамирез заняла второе место в группе, обыграв Болгарию (3:2), Марокко (3:0) и уступив ФРГ Франца Бекенбауэра и Герда Мюллера (1:3). Команда показывала яркую атакующую игру, но в четвертьфинале попала на будущих чемпионов мира из Бразилии (2:4).

Это были лучшие годы в истории перуанского футбола. Хотя на чемпионат мира 1974 года в ФРГ красно-белые не отобрались, проиграв квалификацию Чили (чилийцы затем также выиграли решающий отбор у сборной СССР), но уже в 1975-м они выиграли Копа Америка, а затем приняли участие на чемпионатах мира 1978 и 1982 годов.

ЧМ-1978 проходил в Аргентине, причем по очень странной схеме. Впервые организаторы решили обойтись без плей-офф. По две лучшие команды из четырех групп первого раунда выходили не в четвертьфинал, а в следующий групповой раунд, где восемь команд были распределены в две группы по четыре участника. В итоге победители этих групп разыгрывали финал, а вторые места – бронзовые награды.

Первый раунд Перу прошел успешно – победа над Шотландией Кенни Далглиша (3:1), ничья с Голландией (0:0) и разгром Ирана (4:1) вывели команду во второй раунд, где она оказалась в непростой компании с Аргентиной, Бразилией и Польшей. В итоге, не забив ни одного мяча, инки проиграли все три матча – Бразилии (0:3), Польше (0:1) и Аргентине (0:6). К слову, поражение в игре с Аргентиной до сих остается одним из крупнейших в истории сборной Перу.

Выжав из себя еще одну квалификацию к ЧМ-1982 года в Испании, на самом мундиале Перу провалился. Это был первый чемпионат мира для инков не в Южной Америке, хотя особых проблем с акклиматизацией у испаноговорящих перуанцев возникнуть было не должно. Зато возникли проблемы с игрой – две ничьи с Камеруном (0:0) и Италией (1:1) на старте группового раунда оставляли команде неплохие шансы на выход в плей-офф, но решающий матч с Польшей стал настоящим кошмаром – 1:5 и последнее место в группе. Стоит, правда, отметить, что поляки на том турнире наделали шороху, дойдя до полуфинала и обыграв в матче за бронзу Францию (3:2).

Как ни странно, несмотря на наличие ряда именитых игроков, Перу в дальнейшие годы терпел неудачу за неудачей в попытках квалифицироваться на чемпионаты мира, а наиболее показательными были отборы к мировым форумам 1998, 2002 и 2010 годов, во время которых игроки сборной Перу регулярно оказывались в эпицентрах разных не футбольных скандалов.

Самый свежий и наиболее яркий пример – похождения ряда лидеров сборной во время отбора к ЧМ-2010. Всего за день до одного из матчей квалификации Клаудио Писарро, Андреас Мендоза, Сантьяго Асасиете, Паоло Герреро и Джеферсон Фарфан были замечены журналистами в одном из ночных клубов. Разгорелся скандал, следствием которого стало исключение из состава сборной выше названных футболистов, а сборная Перу, конечно же, провалились в отборе. Таким образом, чемпионат мира в России станет для Перу первым за последние 26 лет.

Лучший игрок в истории – Теофило Кубилльяс

Перу по праву считается одной из наиболее ярких футбольных стран Южной Америки. И хотя сборная пережила много неудач на мировой арене, приняв участие лишь в четырех чемпионатах мира, в ней выступало немало известных игроков. Как тех, кто сделал яркую карьеру в Европе, так и тех, кто блистал на полях Южной Америки

Хьюго Сотил был любимчиком болельщиков в «Барселоне» времен Йоханна Кройфа. Нольберто Солано стал первым перуанцем в Премьер-Лиге, сыграв 15 сезонов в Англии за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Лестер» и «Вест Хэм». Паоло Герреро с 34 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу. Он сумел проявить себя в «Баварии», с которой дважды выиграл Бкундеслигу, а также в «Гамбурге». Миниатюрный полузащитник Роберто Паласиос провел больше всех матчей в сборной (128), а нападающий Освальдо Рамирез — один из самых результативных игроков Копа Америка. Наконец, все мы знаем Джеферсона Фарфана и невероятного Клаудио Писарро, ставшего лучшим иностранным бомбардиром в истории немецкой Бундеслиги (191 гол). Писарро трижды выигрывал чемпионат Германии с «Баварией», но также выступал за «Вердер» и даже «Челси».

Тем не менее, практически все перуанские болельщики на первое место в списке величайших футболистов Перу ставят легенду Теофило Кубилльяса «Эль Нене» («Рёбенок»), получившего свое прозвище за детское лицо. На его счету 26 мячей в 81 матче за сборную Перу. Этот невероятно техничный атакующий полузащитник был частью золотого поколения перуанского футбола, приняв участие в трех чемпионатах мира, и помог Перу выиграть Копа Америка 1975 года.

Кубилльяс также вошел в историю как один из трех футболистов, забивавших пять или более мячей на двух разных чемпионатах мира. Кроме перуанца это достижение повторили только два немца – Мирослав Клозе и Томас Мюллер.