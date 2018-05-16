Сборная Перу на чемпионате мира 2018: Фарфан привёл загадочных инков

О стране и местном футболе

Перу - загадочная и неизведанная страна Южной Америки, много экзотики ожидается на чемпионате мира в России. Миллионы туристов слетаются в этот загадочный уголок Нового Света, где, казалось бы, ничего интересного. Ан нет. Инки своей культурой покорили всех иноземных посетителей, даже испанских захватчиков. Таинственные пирамиды в форме усеченного конуса, развитая письменность, выполняемая разноцветными шнурками с узелками, загадочный и полный шаманских тотемов город Мачу-Пикчу. Индейцы всегда стремились к образованию и становлению права, поэтому именно на территории Перу был открыт первый американский университет. Его пристанищем стала нынешняя столица – Лима. Кстати, по информации правительства Перу в "глубинке" страны живёт племя, не подозревающее о цивилизованном мире. Их местоположение тщательно скрывается властями.

Embed from Getty Images

Борьба за независимость с испанскими колонизаторами, соседские разборки с Боливией и Эквадором, диктатура одиозных правителей, либерализм и даже влияние социализма. Жизнь в Перу никогда не была легкой. Экономика страны одна из слабейших в регионе, как и её футбольная история. Две победы на Копа Америка – вот список наград сборной Перу за всю историю. Первый был добыт в 1939-м году, когда Теодоро Фернандес поднял уровень игры "инков" на новый уровень. Но главным футбольным героем перуанской нации остается Теофило Кубильяс. Бомбардир привёл национальную сборную к победе в Копа Америка 1975, а затем повёз на чемпионат мира 1978, где перуанцы провели больше всего матчей в своей истории – 6. Правда, унизительное поражение от Аргентины 0:6 завершило выступление перуанцев во втором раунде.

Сборная сегодня

Сборная Перу по общей стоимости игроков могла бы легко затеряться в российской премьер-лиге. Без дисквалифицированного Хосе Паоло Герреро картина стала бы ещё плачевнее. Вся команда стоит 35 миллионов евро, а это чуть больше, чем два Марио Фернандеса или в 3,5 раза меньше, чем один Килиан Мбаппе. Основной голкипер сборной оценен в миллион евро, что чуть меньше средней температуры по больнице. Педро Гальесе будет номером один, на замене останутся Карлос Каседа и Хосе Карвальо.

Фланги обороны зарезервированы Альдо Корсо и Мигелем Трауко, оба отыграли большинство матчей последнего отборочного цикла. Луис Адвинкула и Нильсон Лойола отвечают за конкуренцию на этих позициях. Альберто Родригес в паре с Кристианом Рамосом выступает за национальную команду уже семь лет, так что Мигелю Араухо, Сантамарии и Абраму придется подменять одно из них в случае травмы или усталости. Также безальтернативна и опорная зона. Йосимар Йотун в сцепке с Ренато Тапиа представляет мощный разрушительный кулак. Первый более опытен, а второй является главной надеждой перуанской сборной. Педро Акино, Вильдемар Картахена или Серхио Флорес могут пополнить центр поля, немного разнообразив игру в атаке.

Embed from Getty Images

За креатив в общей массе отвечают совсем другие личности. Отмененная дисквалификация Хосе Паоло Герреро усложняет жизнь Рауль Руидасу или Пауло Уртадо, теперь им вряд ли достанется роль наконечника копья. Может сыграть на острие и Джефферсон Фарфан, но ему наверняка будет уготовано место под нападающим в связке с Кристианом Куэва и самым дорогим игроком сборной Перу – Андре Каррильо. Эта тройка фактически безальтернативна. Варианты вроде Энди Поло, или Эдисона Флореса серьёзно уступают в классе.

Заявка сборной Перу

Вратари - Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТ де Кахамарка");

Защитники - Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Мигель Араухо ("Альянса Лима"), Альдо Корсо ("Университарио Депортес"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия);

Полузащитники - Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан- Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Ренато Тапия ("Фейенорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);

Нападающие – Хосе Паоло Геррера ("Фламенго", Бразилия), Паоло Уртадо ("Витория Гимараэш", Португалия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан ("Локомотив", Россия).

Путь на чемпионат мира 2018

В рассказе про команды часто упоминают дату отбора на мундиаль (Иран отобрался за год до старта турнира), так вот в случае с Перу лучше опустить этот момент. "Инки" официально стали последней командой, попавшей на чемпионат мира. Хотя после старта отборочного турнира мало кто верил в это событие. Одна победа за шесть матчей результат на уровне подвала турнирной таблицы. Колумбия, Чили, Бразилия и Уругвай ожидаемо обыграли перуанцев, а единственная виктория была добыта благодаря голу Фарфана, минимально влетели "инкам" парагвайцы. На следующую серию матчей Гарека немного видоизменил команду, замотивировал своих подопечных и результаты не заставили себя ждать. Победа в Боливии даже грандам дается с трудом, затем виктория над Эквадором, ничья с нестабильной Аргентиной и после ожидаемых поражений от Бразилии и Чили суперсерия из побед над Уругваем, Парагваем, Боливией и Эквадором, что вкупе с нестабильностью других сборных позволяло "инкам" сыграть вничью с колумбийцами в последнем туре для прохода в стыки. Мировая устраивала обе команды, Герреро договаривался с Фалькао чуть ли не перед камерой, в итоге все закончилось ожидаемо - 1:1. Колумбийцы напрямую попадают в Россию, а перуанцы делают умопомрачительный по километражу крюк через Новую Зеландия. Сменив десяток часовых поясов, "инки" сыграли по нулям с представителями Океании, после чего дома уверенно "хлопнули" их 2:0, очередным важным голом отметился тогда Джефферсон Фарфан.

Главный герой

Перуанская сборная не может похвастать огромной конкуренцией для данной рубрики. Кристиан Куэва крайне полезен в Бразилии, Андре Каррильо хорош, но в Англии больше борется со скамейкой запасных, нежели с соперниками, главная звезда перуанского футбола, лучший бомбардир сборной за всю историю – Хосе Паоло Герреро еле-еле отобрался на чемпионат мира, неведомым образом победив дисквалификацию. Отметим "наш" продукт: Джефферсон Фарфан воскрес в "Локомотиве" усилиями Юрия Павловича Сёмина.

Джефферсон Аугустин Фарфан Гуадалупе родился в столице Республики Перу, городе Лима. Игрок начал карьеру в родном городе, рос в бедной семье, без отца. Из академии "Депортиво Муниципал" его забрали в "Альянс Лима", там и началась профессиональная карьера Джефферсона. Дебютировал Фарфан в 2001-м году, сыграв всего однажды в чемпионате Перу, но став за это время чемпионом. На следующий год скоростной форварда стал основным в клубе "Альянс Лима", а проведя три ярких сезона, за которые смог забить 33 гола и заслужить ещё 2 чемпионских титула, оформил трансфер в "ПСВ". В Голландии время было ещё успешнее. Все 4 года пребывания Фарфана в "ПСВ" клуб выигрывал титул чемпиона, а Джефферсон два года подряд забивал больше 25 мячей.

Embed from Getty Images

"Шальке" выкупил права на перуанского форварда, сделав его основным вингером. Семь лет играл в Германии Фарфан, правда, без особых успехов. Разве что Кубок Германии был выигран однажды. Более двухсот матчей провёл за гельзенкирхенцев Фарфан, но со временем потерял скорость, и клуб не стал продлевать с ним контракт. Карьера Джефферсона шла на спад, даже в "Аль-Джазире" не удалось выстрелить. За 2 года перуанец сыграл 18 матчей и ушёл на свободный трансфер. Воскресил Фарфана гений Сёмина. Перебравшись в московский "Локомотив", перуанец неожиданно расцвёл. В первый год москвичи взяли Кубок страны, а на следующий сезон Фарфану и компании покорился чемпионат России. Джефферсон оказал огромное влияние на итоговый успех, забивая практически в каждом втором матче.

За сборную Перу Джефферсон дебютировал так давно, что и сам уже не помнит. В феврале 2003-го года молодой Фарфан впервые надел футболку национальной команды. Правда, за 15 лет форвард со сборной выиграл только бронзовые медали Копа Америка 2015. В 2011-м году перуанцы добились подобного достижения без Фарфана. Всего Джефферсон 81 раз выходил на поле в футболке национальной команды и забил 24 гола, что является одним из лучших достижений (3 место) для перуанских бомбардиров всех времён. Чемпионат мира в России станет для Фарфана дебютным, но почти домашним. Видно, что к российским реалиям Джефферсон привык быстро.

Главный тренер

Главный тренер сборной Перу практически незнаком европейскому болельщику, и одновременно широко известен на просторах Южной Америки. Аргентинский нападающий по прозвищу "эль тигре" начал свою карьеру в "Бока Хуниорс", не сразу задались дела у Гареки, но съездив в аренду и немного окрепнув, он поиграл сезон в паре с великим Диего Марадоной. Транзитом через Колумбию Рикардо стал легендой клуба "Велес Сарсфилд", проведя в его футболке более ста матчей. Всего за карьеру Гарека отличился 147 раз, вызывался в сборную Аргентины, но не смог вместе с Диего Армандо поднять над головой кубок мира, его отцепили от окончательной заявки. Тренерская карьера получается чуть спокойнее. Первые восемь лет Гарека тренировал аргентинские клубы вроде "Тальереса", "Колона" и "Кильмеса", решая задачи лишь по сохранению прописки в элитном дивизионе. Краткосрочная командировка ассистентом тренера в "Эльче" помогла совершить значительный прорыв. Тренеру стали поступать более заманчивые предложения, а с ними пошли титулы. С "Университарио" была выиграна Апертура чемпионата Перу, а свой любимый "Велес Сарсфилд" тренер трижды делал сильнейшим в клаусуре. Вершиной карьеры стал выход Перу на чемпионат мира, со сборной Гарека работает с 2015-о, поэтому может считать этот успех личной победой. Всю карьеру Рикардо провёл на территории Южной Америки, европейские болельщики познакомятся с ним только на мундиале.

Задачи на чемпионат мира

Перуанцы главную задачу на чемпионат мира уже выполнили. Они туда пробились. Тридцать шесть лет не удавалось "инкам" украсить собой мундиаль, но Джефферсон Фарфан и компания прервали злой рок. Насколько эмоционально страна встретила новость о квалификации на чемпионат мира, настолько же рьяно она к нему готовится. Ставится задача выйти из группы, что станет подвигом. Французы забронировали первое место, датчане замахнулись на второе, именно "викингам" перуанцы собираются навязать борьбу. Выход из группы после столь долгого отсутствия будет мечтой всех любителей перуанской сборной.

Болельщики и их ожидания от чемпионата мира

Embed from Getty Images

Фанаты сборной Перу всю ночь праздновали выход сборной на чемпионат мира. Праздник был отражен на первых полосах всех газет, гремел по телевидению, радио. Поэтому перуанские фанаты уже занимают места в хостелах Саранска, Екатеринбурга и Сочи, где сборная проведет матчи группы С. "Инки" будут окрашены в красно-белые цвета, громко поддерживая своих любимцев, путь в тысячи километров и траты в тысячи солей (государственная валюта) их не испугает.

Мнение букмекеров

Букмекерские конторы не планируют выход из группы перуанских футболистов, но ожидают их упорной борьбы с датчанами. В очном поединке "инков" и "викингов", который закроет программу третьего игрового дня, коэффициент на победу коллег Фарфана доходит до 3,7. Французы считаются безоговорочными фаворитами очной встречи с перуанцами, а за победу с австралийцами "инкам" ещё предстоит побороться, коэффициент на данное событие 2,2. Несложно понять, что согласно котировкам, букмекеры отдают Джефферсону Фарфану и компании третье место в квартете С.

Интересные факты

- Сборная Перу отобралась на чемпионат мира впервые за 36 (!) лет. Последние 8 отборочных циклов команда не смогла преодолеть.

- Лучшим бомбардиром сборной Перу является Хосе Паоло Герреро (32 мяча), чей гол вывел команду в стыковые матчи. Второе место занимает легендарный Теофило Кубильяс.

- Рекордсмен по количеству матчей за сборную Перу малоизвестный полузащитник Роберто Паласиос, проведший 128 игр. Выступал за национальную команду 20 лет с 1992-2012.

- Сборная Перу занимает неожиданно высокое место в рейтинге ФИФА – 11. Это выше, чем Англия, Италия, Хорватия, Уругвай и Колумбия

Прогноз выступления от "Евро-футбол.ру"

Согласиться с котировками букмекеров можно, даже стоит назвать их несколько завышенными. Перу, конечно, команда очень крепкая, но до сборной Дании "инкам" далековато. "Викинги" гораздо более сбалансированная команда, с великолепным Кристианом Эриксеном во главе. Поэтому победа в очном матче наверняка останется за европейцами. А "инкам" останется лишь побороться за третью строчку с "соккеруз", здесь букмекеры тоже слишком верят в перуанцев, отдавая им предпочтение. Австралия очень опытная команда, с добротными исполнителями. Борьбу представители Океании, стажирующиеся в Азии, точно навяжут.

Ассоциации со страной

Embed from Getty Images

Загадочная страна Перу ассоциируется у российского болельщика с Джефферсоном Фарфаном. Один из главных творцов чемпионского сезона "Локомотива" на чемпионате мира будет пользоваться популярностью. Юрий Сёмин заявил, что готов стать первым российским фанатом Перу. Думаю, в одиночестве тренер не задержится, к нему примкнет бойкая армия фанатов "Локомотива". Вообще загадочный Перу ассоциируется с инками, их культурой и шаманскими обычаями. Города богов, разрушенные испанскими колонизаторами, всегда привлекали внимание своей загадочностью. Кстати, сближение России и Перу началось ещё в начале 1800-х годов, страна Фарфана стала второй после Бразилии, с кем были установлены дипломатические отношения на материках двух Америк.

Иван Терентьев