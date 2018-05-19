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Valve официально запустит Steam в Китае

GameGuru
1 час назад
Valve официально запустит Steam в Китае
Фото: GameGuru
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Событие стало возможным благодаря сотрудничеству американской компании с крупным китайским издательством Perfect World, которое в основном специализируется на выпуске и поддержке различных ММО. Приложение будет называться просто — Steam China.

Долгое время привычный нам магазин был в Китае под запретом из-за законодательных ограничений, согласно которым иностранным компаниям нельзя было вести бизнес на территории страны без сотрудничества с местными организациями. Плюс ко всему китайские власти очень суровы и могут блокировать все, что им покажется угрозой национальным интересам. Так, например, в Китае недавно заблокировали Сообщество Steam.

Valve и Perfect World сотрудничают уже не в первый раз. Китайский издатель занимается дистрибуцией Dota 2 и Conter-Strike: Global Offensive. Теперь же организации объединились, чтобы дать китайцам легальный и официальный доступ в Steam.

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