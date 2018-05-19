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Владельцам Боевых пропусков Dota 2 открыли доступ к режиму «королевской битвы»

Чемпионат.com
1 час назад
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Во время открытой квалификации The International 8 компания Valve добавила в игру один из обещанных режимов — «Пещеры пустоши». Он доступен только владельцам Боевых пропусков.

В сражении за сыр Рошана сойдутся восемь команд, состоящие из трёх человек. Во время игры участники должны бродить по лабиринту, который постоянно уменьшается, убивать крипов и повстречавшихся соперников. За это они получают опыт, золото и артефакты. Кроме того, есть вероятность наткнуться на самого Рошана.

Победители «Пещеры пустоши» получат очки, который улучшат Боевой пропуск. В сумме за неделю можно заработать от 2 тыс. и более баллов.

Режим «Пещеры пустоши» анонсировали 9 мая. В тот же день в Dota 2 появился Боевой пропуск. Подробней о его содержимом и наградах можно прочитать в нашем материале.

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