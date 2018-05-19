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Характеристики ПК, на котором прессе показывали Cyberpunk 2077

Игромания.ру
2 часа назад
Характеристики ПК, на котором прессе показывали Cyberpunk 2077
Фото: Игромания.ру
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Студия CD Projekt RED опубликовала на официальном Discord-сервере проекта Cyberpunk 2077 характеристики ПК, на котором журналистам за закрытыми дверями в рамках выставки E3 2018 показывали демоверсию игры. Комплектация оказалась, что называется, топовая.

Характеристики

Процессор — Intel i7-8700K 3.70Ghz

Материнская плата — ASOS ROG STRIX Z370-I GAMING

Оперативная память — G.SKILL RIPJAWS V, 2X16GB, 3000Mhz, CL15

Встроенная память — SAMSUNG 960 PRO 512GB M.2 PCIe

Видеокарта — NVIDIA GEFORCE GTX1080Ti

Блок Питания — CORSAIR SF600 600W

К сожалению, комьюнити-менеджер компании, раскрывший эту информацию, не сообщил, на каких настройках работала Cyberpunk 2077. Но пресса предполагает, что игру запустили в 4К-разрешении и 30 FPS. Учитывая, что на данный момент RPG ещё не оптимизирована, на релизе её системные требования могут быть немного ниже. Тем не менее «машина» потребуется мощна.

Дата выхода проекта пока не известна, но CD Projekt RED обещает показать его на gamescom 2018 в конце августа. Правда, вполне возможно, что опять только журналистам.

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